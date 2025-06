Controllo in un' azienda di logistica a Monza irregolarità e un lavoratore in nero | scatta la chiusura

Durante un accurato controllo congiunto a Monza, nel quartiere San Giuseppe, sono emerse gravi irregolarità nell’azienda di logistica: assenza di documentazione essenziale, multiple infrazioni e la presenza di un lavoratore in nero. Questa situazione ha portato alla sospensione immediata dell’attività, sottolineando l’importanza di rispettare le normative per garantire un mercato equo e tutelare i diritti dei lavoratori. La legalità resta il pilastro della crescita sostenibile.

Assenza della documentazione necessaria, diverse irregolarità e anche un lavoratore in nero. A Monza è stata sospesa l’attività di un’azienda di logistica nel quartiere San Giuseppe. Il provvedimento è arrivato al termine di un controllo congiunto che nei giorni scorsi ha visto impegnati il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Controllo in un'azienda di logistica a Monza, irregolarità (e un lavoratore in nero): scatta la chiusura

In questa notizia si parla di: controllo - azienda - logistica - monza

(? Stefano Ravaschio) Già nel 2023 era stato da record il premio erogato ai dipendenti della Tenaris Dalmine, l’azienda siderurgica specializzata in prodotti e servizi per l’industria dell’oil&gas che ha la sede e il principale stabilimento a Dalmine (Bergamo) Vai su Facebook

Controllo in un'azienda di logistica a Monza, irregolarità (e un lavoratore in nero): scatta la chiusura; Blitz nel cuore di Monza: chiusa azienda di logistica, lavoratori a rischio in un capannone da 2.000 mq; Per indagare Amazon per frode fiscale, la Guardia di finanza ha dovuto usare un supercomputer.

Blitz nel cuore di Monza: chiusa azienda di logistica, lavoratori a rischio in un capannone da 2.000 mq - È lo scenario scoperto all’interno di un’azienda di logistica operante a Monza, dove un controllo congiunto ha fatto scattare la sos ... mbnews.it scrive

Violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, sospesa un'attività - È stata sospesa l’attività di un’azienda di logistica operante nel quartiere San Giuseppe a Monza. Come scrive primamonza.it