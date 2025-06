Controlli sulle strade nel week end tre patenti ritirate dai carabinieri

controlli dei carabinieri sulle strade hanno portato al ritiro di tre patenti, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nella sicurezza dei cittadini. Nel fine settimana del 14 e 15 giugno, con numerosi eventi e un afflusso massiccio verso le mete turistiche più frequentate dai giovani, si è rafforzata l’attenzione sulla prevenzione di incidenti e comportamenti rischiosi, garantendo un’estate all’insegna del divertimento responsabile.

Nel fine settimana del 14 e 15 giugno, contraddistinto da numerosi eventi pubblici sul territorio della provincia e dall’intensificarsi degli spostamenti verso le località turistiche limitrofe, frequentate in particolare dai più giovani per la vivace offerta di intrattenimento serale, i. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Controlli sulle strade nel week end, tre patenti ritirate dai carabinieri

In questa notizia si parla di: controlli - strade - week - patenti

Controlli lungo le strade, due denunce per guida in stato di ebbrezza - Nello scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno intensificato i controlli lungo le strade per garantire la sicurezza stradale.

Controlli a tappeto di polstrada e carabinieri in Trentino: fermate 60 moto, 14 sanzioni Vai su Facebook

Controlli sulle strade nel week end, tre patenti ritirate dai carabinieri; Vallesabbia, controlli a tappeto sulle strade nel fine settimana; Ubriachi al volante, sulle strade della Valmarecchia ritirate otto patenti.

Vallesabbia, controlli a tappeto sulle strade nel fine settimana - Rilevate sanzioni per sorpassi azzardati, per guida senza patente, tentati furti. Come scrive quibrescia.it

Controlli intensificati in Valsabbia: 12 patenti ritirate nel weekend - Gli agenti della Locale hanno identificato l’autore di un incidente che, dopo aver danneggiato la segnaletica di una rotatoria a Gavardo, si era dato alla fuga ... Segnala giornaledibrescia.it