Controlli nell' asta del Po nel parmense sequestrata attrezzatura di pesca senza licenza

Lungo il maestoso corso del Po, un’azione interforze ha scovato attrezzature di pesca senza licenza, sequestrate per tutelare l’ambiente e la legalità. Questa operazione, estesa dall’affluente Lambro fino ai confini meridionali, testimonia l’impegno congiunto delle forze dell’ordine contro abusi e rischi ambientali. Un esempio concreto di come la collaborazione tra regioni possa preservare il patrimonio naturale e garantire un futuro sostenibile per il grande fiume.

È stata effettuata lungo il fiume Po un'azione coordinata di controllo interforze interregionale, finalizzata alla prevenzione in materia di incendi boschivi, abbandono rifiuti e controllo dell'attività di pesca sul Grande Fiume: dalle foci del fiume Lambro, in Lombardia, fino al confine sud di.

