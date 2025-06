Controlli nell' area marina protetta dei Ciclopi sanzioni per 2mila euro alle imbarcazioni non in regola

Nell’incantevole scenario dell’area marina protetta dei Ciclopi, i controlli delle “volanti del mare” della polizia hanno portato a importanti risultati nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza. Durante il fine settimana, sono state identificate 55 persone a bordo di imbarcazioni da diporto e moto d’acqua, con sanzioni fino a 2mila euro per chi non era in regola. La lotta all’illegalità continua, tutela dell’ambiente e sicurezza rimangono priorità assolute.

Controlli delle “volanti del mare” della polizia, durante lo scorso fine settimana, lungo gli oltre 30 chilometri di costa catanese. Gli agenti della questura hanno identificato 55 persone a bordo di unità da diporto e moto d’acqua, 15 delle quali note alle forze dell’ordine, e hanno controllato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Controlli nell'area marina protetta dei Ciclopi, sanzioni per 2mila euro alle imbarcazioni non in regola

