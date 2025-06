Controlli nel Barese individuati 5 stranieri ' irregolari' | scattano espulsioni e rimpatri

Nel cuore del Barese, i controlli accurati delle forze dell’ordine hanno portato alla scoperta di cinque stranieri irregolari. Tra questi, tre cittadini georgiani sono stati immediatamente soggetti a provvedimenti di espulsione e rimpatrio, rafforzando la sicurezza e l’ordine nella zona. Un intervento deciso e tempestivo per tutelare la legalità e garantire un ambiente più sicuro per tutti. La lotta all’illegalità continua senza sosta, perché la legalità è il nostro bene più prezioso.

Gli agenti del Commissariato di Putignano, durante l'attività di controllo del territorio svolta ieri, hanno rintracciato tre cittadini di nazionalità georgiana risultati irregolari sul territorio nazionale. Provvedimenti di espulsione In seguito alle verifiche svolte anche dall’Ufficio. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Controlli nel Barese, individuati 5 stranieri 'irregolari': scattano espulsioni e rimpatri

In questa notizia si parla di: irregolari - controlli - barese - individuati

Alto Impatto, controlli della polizia al Piano: denunce per droga e sanzioni per alloggi irregolari - ANCONA - Un'operazione di "Alto Impatto" della Polizia di Stato ha portato all'identificazione di oltre 120 persone e a numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Controlli nel Barese, individuati 5 stranieri 'irregolari': scattano espulsioni e rimpatri; Sicurezza sul lavoro: intensificati i controlli nel settore agricolo a Bari; Dodici stranieri irregolari rimpatriati: il bilancio degli ultimi controlli della polizia.

Controlli nel Barese, individuati 5 stranieri 'irregolari': scattano espulsioni e rimpatri - Per tre cittadini georgiani il questore ha disposto l'espulsione e il trattenimento presso il Cpr di Palese. Riporta baritoday.it

Case vacanza nel Barese: evasione da oltre 2 milioni, scoperti affitti in nero e lavoratori irregolari - La Guardia di Finanza di Bari ha scoperto un'evasione fiscale di 2,2 milioni di euro in alcune strutture per l'affitto di camere, vista mare, sconosciute al fisco. Secondo msn.com