Controlli dei Carabinieri in zona stazione | un arresto e sei denunce

criminalità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. L'intervento tempestivo e deciso ha portato all'arresto di un individuo e alla denuncia di sei persone, dimostrando ancora una volta l'impegno costante delle forze dell'ordine nel preservare la tranquillità urbana. Un esempio concreto di come il presidio del territorio sia fondamentale per prevenire situazioni di rischio e mantenere ordine pubblico.

Un arresto e sei denunce sono il risultato di un'operazione di controllo del territorio, condotta nella serata dello scorso 12 giugno dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa nella zona della Stazione ferroviaria centrale e aree limitrofe, con l'obiettivo di contrastare lo spaccio di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Controlli dei Carabinieri in zona stazione: un arresto e sei denunce

