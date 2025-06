Controlli allo stadio Maradona per il concerto di Vasco Rossi

In vista del grande concerto di Vasco Rossi allo stadio Maradona, la Polizia Locale di Napoli ha rafforzato i controlli per garantire sicurezza e ordine pubblico. Operazioni mirate sono state sviluppate nel perimetro esterno per prevenire illeciti e tutelare i partecipanti. Dai controlli sugli ambulanti sono stati elevati verbali e sequestrate bibite non autorizzate, dimostrando l'impegno delle autorità a mantenere un ambiente sicuro e regolamentato.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia Locale di Napoli, in occasione del concerto di Vasco Rossi, ha intensificato i controlli nel perimetro esterno dello stadio Maradona per prevenire e reprimere gli illeciti più diffusi durante l’evento. Dai controlli effettuati sugli ambulanti sono stati elevati 6 verbali per la mancanza di licenza per la vendita di alcolici, che hanno portato al sequestro di 274 bibite di vario genere, mentre 5 verbali sono stati elevati per occupazione abusiva di suolo pubblico e per mancanza di Scia. Dai controlli effettuati su ristori mobili sono stati elevati due verbali per mancata ottemperanza dell’ordinanza sul divieto di vendita di bibite in vetro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Controlli allo stadio Maradona per il concerto di Vasco Rossi

