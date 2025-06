Controlli a tappeto nei locali pubblici a Torino Nizza Millefonti due vengono chiusi per irregolarità

A Torino, la sicurezza nei locali pubblici è una priorità assoluta. Nella prima metà di giugno 2025, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nell'area di Nizza Millefonti, chiudendo temporaneamente due locali per irregolarità. Questi interventi dimostrano l'impegno a garantire ambienti sicuri e conformi alle normative, con la speranza che possano riaprire presto, una volta risolte tutte le criticità. La sicurezza resta una responsabilità condivisa.

Nella prima metà di giugno 2025 gli agenti del commissariato di polizia Barriera Nizza, in collaborazione con la polizia locale e con l'ispettorato del lavoro di Torino, ha eseguito controlli nei locali della zona sud-orientale della città chiudendone due, che potranno riaprire entrambi una volta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Controlli a tappeto nei locali pubblici a Torino Nizza Millefonti, due vengono chiusi per irregolarità

