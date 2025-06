Contributi in busta paga per chi posticipa la pensione

Sei un lavoratore che sta valutando di posticipare la pensione? Scopri come, scegliendo di restare al lavoro, puoi chiedere al datore di lavoro di inserire in busta paga i contributi previdenziali a tuo carico. Un’opportunità che può migliorare il tuo futuro pensionistico e ottimizzare la tua posizione contributiva. In questi casi, i contributi non sono...

DA SAPERE. I lavoratori dipendenti che raggiungono a fine 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (la cosiddetta Quota 103) o quelli per la pensione anticipata (almeno 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini, un anno in meno per le donne) se decidono di restare al lavoro possono chiedere al proprio datore di lavoro di avere in busta paga i contributi previdenziali a proprio carico. In questi casi i contributi non sono imponibili a fini fiscali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Contributi in busta paga per chi posticipa la pensione

