Contrastare la recidiva e costruire opportunità concrete | Scalera Garante dei detenuti all' evento del Cnel

La Garante dei Diritti delle Persone Detenute, Monia Scalera, ha preso parte alla seconda edizione di “Recidiva Zero”, un evento cruciale per contrastare la recidiva e creare opportunità concrete di reinserimento. In un contesto di dialogo e formazione, si è sottolineata l’importanza di iniziative mirate a promuovere il lavoro e la formazione sia dentro che fuori dal carcere, contribuendo così a costruire un futuro più giusto e inclusivo per tutti.

