Contrabbando di sigarette elettroniche tra Napoli Roma e la Versilia | 17 milioni di euro di prodotti sequestrati

Nel cuore di un'operazione senza precedenti, la Guardia di Finanza di Lucca ha smantellato un vasto traffico illegale di sigarette elettroniche tra Napoli, Roma e la Versilia. Sequestrati oltre 700 milioni di prodotti per un valore stimato di 17 milioni di euro, evidenziando quanto il contrabbando di prodotti da fumo rappresenti una minaccia reale per l'economia e la salute pubblica. Un intervento che dimostra come la lotta al mercato nero sia più attuale che mai...

Oltre 700 milioni di sigarette elettroniche e accessori per un valore commerciale stimato di 17 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Lucca nell’ambito di un’operazione contro il contrabbando di prodotti da fumo. L’inchiesta, coordinata dalla procura di Lucca, è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Contrabbando di sigarette elettroniche tra Napoli, Roma e la Versilia: 17 milioni di euro di prodotti sequestrati

