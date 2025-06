Contrabbando di prodotti da fumo | maxi sequestro da 17 milioni di euro a Lucca Sei gli indagati

Un maxi sequestro di prodotti da fumo per un valore di 17 milioni di euro scuote Lucca, smantellando un enorme traffico illecito di sigarette elettroniche e accessori. Questa operazione, il cui successo si inserisce nel quadro di attività investigative coordinate dalla Procura, dimostra ancora una volta come le forze dell'ordine siano in prima linea nella lotta contro il mercato nero e la contraffazione. La battaglia contro il contrabbando di prodotti da fumo è più forte che mai...

Lucca, 17 giugno 2025 – Oltre 700 milioni di sigarette elettroniche sequestrate. Un ingente traffico di sigarette elettroniche e vari accessori per il fumo è stato stroncato dai finanzieri del comando provinciale di Lucca, che hanno messo a segno un nuovo sequestro record nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. L’operazione, condotta dal Nucleo Mobile del Gruppo di Viareggio, ha portato alla luce un vasto sistema di distribuzione parallela, operante al di fuori dei canali ufficiali e finalizzato all’evasione dell’imposta di consumo. Nel corso del 2025, i finanzieri avevano già individuato oltre 100 milioni di articoli da fumo nell’hinterland versiliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Contrabbando di prodotti da fumo: maxi sequestro da 17 milioni di euro a Lucca. Sei gli indagati

