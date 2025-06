Consulti specialistici gratuiti nel Poliambulatorio di Fondazione Atm | quando sono e come partecipare

Sei alla ricerca di consulenze specialistiche gratuite a Milano? Giovedì 19 giugno, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del Poliambulatorio Fondazione ATM in via Carlo Farini 9, potrai partecipare all’evento “Incontro con la tua salute”. Un’occasione unica per chiarire i tuoi dubbi e ricevere consigli professionali senza costi. Non perdere questa opportunità di prenderti cura di te, perché la prevenzione inizia sempre con un primo passo!

Milano, 17 giugno 2025 – Un dolorino che non se ne va? Un segnale in arrivo dal vostro corpo che non vi convince? Giovedì 19 giugno avrete l’occasione di togliervi molti dei piccoli-grandi dubbi che vi assillano sulle vostre condizioni fisiche. L’iniziativa, dal titolo “Incontro con la tua salute”, è stata organizzata in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del Poliambulatorio Fondazione Atm di Milano, in via Carlo Farini 9 (al primo piano). Chi aderirà avrà la possibilità di chiedere mini-consulti specialistici gratuiti. I medici. "Prendersi cura della propria salute - affermano i dirigenti del Poliambulatorio (www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Consulti specialistici gratuiti nel Poliambulatorio di Fondazione Atm: quando sono e come partecipare

