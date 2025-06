Consorzio di Bonifica Dal Mubi ai patti d’adozione quante iniziative proposte

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord si distingue per un ricco calendario di iniziative educative e di sensibilizzazione, coinvolgendo bambini e ragazzi delle scuole locali. Dai patti di adozione alle visite guidate al Museo della Bonifica, fino alle emozionanti uscite in DragonBoat, ogni progetto mira a avvicinare le giovani generazioni alla tutela del territorio. Partiamo proprio dalle visite al Museo della Bonifica, un punto di partenza per scoprire e amare il nostro patrimonio ambientale.

Dai patti di adozione alle visite guidate al Museo della Bonifica per arrivare fino alle uscite in DragonBoat: sono tantissime le iniziative organizzate dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord che hanno visto protagonisti bambini e ragazzi delle scuole del territorio. Senza dimenticare, poi, Cronisti in Classe, il progetto de La Nazione di cui il Consorzio è partner e sponsor attraverso Anbi Toscana. Partiamo dalle visite al Museo della Bonifica, il Mubi a Viareggio. Nato intorno all'anno 2000, il Museo raccoglie una serie di manufatti e attrezzature storiche, utilizzate fin dai primi anni del '900 per bonificare grandi porzioni di territori in precedenza allagati.

