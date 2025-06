Connessi matrimoni ed esame di maturità sono obsoleti?

In un’epoca in cui i matrimoni e l’esame di maturità sembrano perdere il loro ruolo tradizionale, sorge spontanea una domanda: cosa conta davvero per le nuove generazioni? È ora di ripensare i valori e le priorità, magari sostituendo il Latino con competenze più moderne come il mestiere di influencer. Ne abbiamo discusso con esperti e giovani protagonisti, guidati da Chiara Piotto, per scoprire se il futuro richiede un nuovo paradigma.

Sposarsi in Italia diventa sempre più proibitivo per le nuove generazioni. Ma ha ancora senso il matrimonio? E l'esame di maturità è diventato obsoleto? Bisognerebbe insegnare il mestiere di influencer a scuola, invece del Latino? Ne abbiamo parlato con Carolina Capria, Marco Cartasegna, Fabiana Manager e Marta de Vivo. Conduce Chiara Piotto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Connessi, matrimoni ed esame di maturità sono obsoleti?

In questa notizia si parla di: esame - maturità - connessi - matrimoni

Un mese alla Maturità 2025, come sarà l’esame di Stato: date delle prove, crediti e commissioni - A un mese dalla Maturità 2025, gli studenti si preparano per l'esame di stato che si terrà dal 18 giugno.

Connessi, matrimoni ed esame di maturità sono obsoleti?; Caso Cospito, 10 condanne per manifestanti violenti; Health, il diabete di tipo 2: perché è una sfida sanitaria.