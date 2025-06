Conflitti internazionali Export a rischio e incertezza sui costi energetici

In un contesto globale sempre più instabile, i conflitti internazionali minacciano di bloccare la nostra ripresa economica. L’allarme di Maurizio Baldi, presidente di Confartigianato Arezzo, mette in evidenza come tensioni come l’attacco tra Israele e Iran possano avere ripercussioni devastanti sui nostri mercati, rendendo l’export più difficile e i costi energetici incerti. È il momento di agire con concentrazione e strategie mirate per affrontare questa crisi.

Arezzo, 17 giugno 2025 – L'allarme del presidente di Confartigianato Arezzo Maurizio Baldi: "Momento delicato che frena la ripresa economica" "L'attacco di Israele all'Iran nella notte tra giovedì e venerdì scorsi – dichiara Maurizio Baldi, Presidente di Confartigianato Imprese Arezzo – segna un nuovo, grave peggioramento di una situazione geopolitica già fortemente instabile. Nell'estate del 2025, i venti di guerra che spirano dal Medio Oriente, con ripercussioni su Egitto, Libia e Turchia, si sommano ai conflitti in corso tra Russia e Ucraina e alle recenti tensioni ai confini tra India e Pakistan.

