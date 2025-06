Confini e barriere Valerio Nicolosi indaga le ragioni di chi è costretto a migrare | Sono più forti di qualsiasi muro o manganello

I muri e le barriere sono diventati simboli tangibili delle divisioni nel mondo, ma cosa spinge milioni di persone a rischiare tutto per oltrepassarli? Valerio Nicolosi ci invita a riflettere sulle ragioni profonde di questa migrazione forzata, superando la mera superficie dei confini. Dal Muro di Berlino alle recinzioni moderne, il fenomeno si amplia e ci interroga: cosa ci dice questa escalation di barriere sulla nostra umanitĂ ?

L’ultimo in ordine di tempo sarĂ costruito a breve da Israele tra Cisgiordania occupata e Giordania, ma solo in Europa ne esistono almeno 19. Se poi allarghiamo la visuale al mondo intero, se ne contano almeno 70. Di cosa parliamo? Di muri. Volendo restare nel nostro Continente, caduto quello di Berlino, “negli ultimi due decenni il numero di recinzioni alle frontiere UESchengen è passato da 0 a 19”, erette da 12 Paesi per un totale di oltre 2000 chilometri. Di alcune di queste barriere, quelle piĂą dimenticate e quelle diventate famigerate, parla Valerio Nicolosi nei suoi due ultimi lavori: il libro “Attraversare i confini” (Utet) e “Almas, le anime della Colombia”, podcast realizzato in collaborazione con Cesvi, che sarĂ presentato a Milano il 17 giugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it