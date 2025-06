Confindustria-Intesa Sanpaolo in regione 4,5 miliardi per le imprese

Confindustria e Intesa Sanpaolo siglano un accordo storico da 4,5 miliardi di euro in Friuli Venezia Giulia, un investimento che promette di trasformare il tessuto imprenditoriale locale. Questa partnership strategica mira a sostenere le imprese nel rilancio, favorire l’innovazione e l’adattamento alla transizione 5.0, con un occhio di riguardo all’intelligenza artificiale, per un futuro più competitivo e sostenibile.

Il nuovo accordo quadriennale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo in Friuli Venezia Giulia vale 4,5 miliardi di euro. I fondi saranno utilizzati per supportare le aziende della regione, rilanciare lo sviluppo del sistema produttivo e adeguarsi alla transizione 5.0 e per l'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Confindustria-Intesa Sanpaolo, in regione 4,5 miliardi per le imprese

In questa notizia si parla di: confindustria - intesa - sanpaolo - regione

Accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo: 20 miliardi di euro alle imprese venete - A Padova è stata presentata un'importante intesa quadriennale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo, finalizzata a sostenere la crescita delle imprese venete.

L'EVENTO | Mazzuca, vicepresidente di Confindustria per le Politiche Strategiche per lo Sviluppo del Mezzogiorno a Catanzaro durante il Roadshow Intesa Sanpaolo – Confindustria Vai su Facebook

Confindustria Piemonte (@ConfPiem) Vai su X

Confindustria-Intesa Sanpaolo, in regione 4,5 miliardi per le imprese; Nuovo accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo: 4,5 miliardi di euro alle imprese del FVG; Presentato rapporto 2024 industria marchigiana di Confindustria e Intesa Sanpaolo.

Confindustria-Intesa Sanpaolo, in regione 4,5 miliardi per le imprese - I fondi saranno utilizzati per supportare le aziende della regione, rilanciare lo sviluppo del sistema produttivo, adeguarsi alla transizione 5. Lo riporta udinetoday.it

A imprese del Fvg 4,5 miliardi con accordo Intesa-Confindustria - In arrivo 4,5 miliardi di euro per le aziende del Friuli Venezia Giulia attraverso un nuovo accordo quadriennale tra Intesa Sanpaolo e Confindustria, che è parte di un plafond complessivo di 200 milia ... ansa.it scrive