Confesercenti non molla Battaglia ad Esselunga | | Fermate il cantiere

Confesercenti non si arrende e rilancia la sua battaglia contro Esselunga, chiedendo di fermare il cantiere e tutelare gli interessi delle attività commerciali locali. La loro determinazione si traduce in un esposto ufficiale presentato alla procura di Milano, che potrebbe segnare un punto di svolta. È arrivato il momento di fare chiarezza: la controffensiva è ormai in atto.

La controffensiva, eccola. Confesercenti non molla. Annunciata, la carica s’è concretizzata: l’associazione commerciale di categoria ha depositato giovedì scorso negli uffici della procura del palazzo di giustizia di piazzale Beccaria un esposto contro il supermarket targato Esselunga di via Ravegnana, la cui sagoma svetta quasi già in assetto definitivo, dopo l’avvio dei lavori dell’anno scorso. Confesercenti chiede all’autorità giudiziaria penale il blocco del cantiere col relativo sequestro preventivo dello stabile. Motivo? Presunti illeciti, contestati in un dettagliato dossier di 47 pagine redatto da Max Starni, l’avvocato assoldato dall’unione dei negozianti per mettere nero su bianco la denuncia, firmata dal rappresentante legale pro tempore Mauro Lazzarini e dal direttore Giancarlo Corzani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confesercenti non molla. Battaglia ad Esselunga:: "Fermate il cantiere"

In questa notizia si parla di: confesercenti - molla - esselunga - cantiere

Confesercenti non molla. Battaglia ad Esselunga:: Fermate il cantiere; Ricorso contro Esselunga, Confesercenti non molla: Ci misureremo nelle altre sedi civili e penali; Forlì. Esselunga, Confesercenti non molla: “Cantiere aperte vicino a una falda d’acqua”.

Confesercenti non molla. Battaglia ad Esselunga:: "Fermate il cantiere" - L’associazione deposita una denuncia per presunte irregolarità nei permessi: "Lo spazio vendita lievitato: così aumenta l’incasso". Scrive msn.com

Forlì. Esselunga, Confesercenti non molla: “Cantiere aperte vicino a una falda d’acqua” - «Qualche tempo fa abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti, dai quali è emerso un conteggio non corretto della superficie di vendita - Riporta corriereromagna.it