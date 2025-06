Confesercenti lancia l’allarme | Piccoli centri commerciali alle porte delle città Ma l’economia non ne ha bisogno

Confesercenti abruzzese lancia un forte allarme sulla crescita dei piccoli centri commerciali alle porte delle città, sottolineando come questa tendenza, seppur accolta con favore dal punto di vista strategico, possa arrecare danni al tessuto commerciale locale. Mentre si sostiene lo stop alla grande distribuzione fino al 2030, la deregulation dei nuclei industriali rischia di spostare il centro dell’attenzione su nuovi centri commerciali di medie dimensioni. La sfida è trovare un equilibrio per proteggere i negozi di vicinato e l’economia locale.

"Bene lo stop alla grande distribuzione fino al 2030, ma la deregulation dei nuclei industriali e la loro trasformazione in nuovi centri commerciali, benché di medie dimensioni, rischia di fare male a tutto il commercio". L'allarme arriva dalla Confesercenti abruzzese, che dopo aver chiesto al.

