Confermato nuovo sciopero generale | a rischio treni aerei e metro

Venerdì 20 giugno si preannuncia una giornata di forti disagi: lo sciopero generale coinvolgerà treni, metro e aerei, mettendo a dura prova la mobilità dei pendolari e non solo. L'Azienda dei trasporti milanesi (Atm) ha confermato che Metro, tram e bus potrebbero rimanere fermi, causando ritardi e disservizi in tutta la città. È il momento di pianificare in anticipo e trovare soluzioni alternative per affrontare questa giornata di protesta.

Sciopero generale, tutto confermato. Venerdì 20 giugno ci sarà uno sciopero generale che coinvolgerà treni, metro, aerei. Problemi soprattutto per i pendolari. L'Azienda dei trasporti milanesi (Atm) ha ufficializzato con un comunicato che per quella giornata metro, tram e bus saranno a rischio in.

