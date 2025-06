Confermato lo sciopero generale disagi per i pendolari | gli orari di bus metro e tram

confermato lo sciopero generale disagi per i pendolari gli orari di bus metro e tram. Tutto confermato: venerdì 20 giugno ci sarà uno sciopero generale che coinvolgerà anche il settore dei trasporti. L'Azienda dei trasporti milanesi (Atm) ha ufficializzato con un comunicato che per quella giornata metro, tram e bus saranno a rischio in città. Una conferma che si aggiunge a quella di un momento di grande mobilitazione, invitando cittadini e lavoratori a pianificare al meglio gli spostamenti.

Tutto confermato: venerdì 20 giugno ci sarà uno sciopero generale che coinvolgerà anche il settore dei trasporti. L'Azienda dei trasporti milanesi (Atm) ha ufficializzato con un comunicato che per quella giornata metro, tram e bus saranno a rischio in città. Una conferma, che si aggiunge a quella. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Confermato lo sciopero generale, disagi per i pendolari: gli orari di bus, metro e tram

In questa notizia si parla di: confermato - sciopero - generale - metro

Sciopero 17 maggio: rinviato quello dei treni, confermato quello dei bus - Il previsto sciopero dei treni del 17 maggio è stato rinviato al 23 maggio, mantenendo le stesse modalità.

CLAMOROSO VERSO NAPOLI-CAGLIARI: SCIOPERO DEI TRENI IL 23 MAGGIO Il Comunicato da parte delle Ferrovie dello Stato: dalle ore 1:00 alle ore 24 di venerì 23 maggio sarà indetto uno sciopero generale del personale Scioperò già rinviato in oc Vai su Facebook

Confermato lo sciopero dei trasporti di 23 ore: le fasce orarie garanzia; Sciopero generale Atm in arrivo a Milano: metro, bus e tram a rischio; Atm conferma sciopero generale: gli orari di metro, bus e tram a Milano.

Sciopero generale Atm in arrivo a Milano: metro, bus e tram a rischio - Venerdì 20 giugno servizi non garantiti: ecco le fasce orarie di garanzia. Come scrive msn.com

Atm conferma sciopero generale: gli orari di metro, bus e tram a Milano - Tutto confermato: venerdì 20 giugno ci sarà uno sciopero generale che coinvolgerà anche il settore dei trasporti. milanotoday.it scrive