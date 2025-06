Confermato il bonus Tari anche per il 2025 domande fino al 18 luglio

Lecco annuncia con entusiasmo la conferma del bonus Tari anche per il 2025, con un'importante novità: l'aumento della soglia ISEE per accedere all'agevolazione. Il nuovo bando, aperto fino al 18 luglio, offre un sostegno concreto alle famiglie per affrontare le spese di gestione dei rifiuti domestici. Non perdere questa opportunità: informati subito e garantisci il tuo diritto a una casa più sostenibile e conveniente!

Lecco conferma il bonus Tari anche per il 2025 e aumenta la soglia Isee per poter richiedere l'agevolazione. E' stato infatti aperto il bando che consente di ricevere un sostegno al pagamento della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche delle abitazioni di residenza (con eventuale pertinenza.

