Conferenza stampa Chivu Monterrey Inter | Non pensiamo al passto! Ecco cos’ho notato di Sucic e Luis Henrique alla squadra ho chiesto…

In vista del tanto atteso debutto dell’Inter al Mondiale per Club, Chivu si presenta con determinazione e chiarezza. Durante la conferenza stampa a Monterrey, il nuovo allenatore ha condiviso le sue prime impressioni, sottolineando l’importanza di concentrarsi sulla partita senza lasciarsi distrarre dal passato. Tra le curiosità, il suo approccio riguardo alle recenti novità di mercato e le scelte tattiche emergono come punti chiave per un'intervista coinvolgente.

Conferenza stampa Chivu Monterrey Inter, sentiamo le dichiarazioni del nuovo allenatore alla vigilia del match d'esordio al Mondiale per Club. Conferenza stampa Chivu Monterrey Inter, è ormai tutto pronto per il match d'esordio dei nerazzurri al Mondiale per Club. Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate dal nuovo allenatore. Le parole raccolte dai giornalisti presenti. QUALE SARÀ IL MODULO DELL'INTER DI CHIVU – «In Italia siamo ancora troppo legati a moduli e schemi, mentre ciò che davvero conta sono i principi di gioco. Negli ultimi anni l'Inter ha adottato questo sistema, questo modo di occupare il campo, ma ciò che ha fatto la differenza sono stati i principi che le hanno permesso di ottenere successi importanti, e quelli non vanno persi.

