Conferenza Gasperini | L’ambiente Roma deve essere una forza quello che conta sono i risultati

Oggi Roma si prepara a vivere un nuovo capitolo con la conferenza di Gasperini, l’allenatore che promette di trasformare questa squadra in una vera forza. Con la sua visione chiara e i risultati come obiettivo, Gian Piero Gasperini si presenta al Centro Sportivo Fulvio Bernardini, pronto a rispondere alle domande dei giornalisti e a tracciare il futuro giallorosso. Segui con noi la diretta Live dell’evento e scopri cosa ci aspetta.

Dal momento della firma per l’inizio dell’avventura con la Roma di Gian Piero Gasperini, tutti attendevano la conferenza stampa di presentazione. Quel giorno è arrivato e tra pochi minuti, a partire dalle ore 12, il neo tecnico giallorosso risponderà alle domande dei giornalisti dal Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Segui con noi la diretta Live dell’evento. 14 minuti fa 17 Giugno 2025 13:07 13:07 Riguardo la preparazione. Come pensa di organizzarla?. Non ho mai fatto un gradone in vita mia. Quando giocavo nel Palermo, Zeman allenava la Primavera e noi facevamo un torello sempre a metà campo e i ragazzi della Primavera su e giù per i gradoni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Conferenza Gasperini: “L’ambiente Roma deve essere una forza, quello che conta sono i risultati”

In questa notizia si parla di: conferenza - gasperini - roma - ambiente

Gasperini in conferenza stampa: «Un risultato straordinario per noi la Champions. Scudetto? Penso che…» - Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha commentato con entusiasmo il recente risultato in conferenza stampa, sottolineando l'importanza della Champions League.

Giornata importante, quella di oggi, in casa Roma, con l’era Gasperini che inizierà alle ore 12. Grande attesa e curiosità per il primo impatto con la stampa del nuovo allenatore, con la conferenza di presentazione ufficiale, ma a Trigoria la situazione nelle ulti Vai su Facebook

Gasperini diretta conferenza stampa, segui live la presentazione di oggi; LIVE | Tra poco la prima conferenza stampa di Gasperini da romanista; Roma, parte l’era Gasperini: i cinque punti chiave del nuovo progetto.

Gasperini: “Bisogna creare un ambiente forte. Il no alla Juventus? La Roma era la strada giusta” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. msn.com scrive

Conferenza stampa Gasperini Roma: dai primi contatti con i giallorossi agli obiettivi stagionali…passando per quei due ex bianconeri! Le sue parole - Conferenza stampa Gasperini Roma, il tecnico si presenta al pubblico giallorosso: tre i temi più “caldi” trattati! Scrive juventusnews24.com