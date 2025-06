Condizionatori accesi di notte nella sede Inps i residenti | Così non si dorme

Nella tranquilla Viale Cavour, alcuni residenti lamentano i disturbi causati dai condizionatori accesi di notte presso la sede INPS, creando rumori molesti che disturbano il sonno. La denuncia, portata avanti dal consigliere Francesco Rendine della lista civica Alan Fabbri sindaco, evidenzia come il disagio si sia intensificato, sollevando una questione di benessere e rispetto del riposo pubblico. Ora, la domanda è: quali misure saranno adottate per garantire serenità e tranquillità ai cittadini?

Rumori notturni molesti. E’ quanto sarebbe stato denunciato da alcuni residenti che abitano nelle adiacente dello stabile Inps di viale Cavour. A riportare la lamentela è il consigliere Francesco Rendine (lista civica Alan Fabbri sindaco) che, nel documento inviato alla direzione della stessa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Condizionatori accesi di notte nella sede Inps, i residenti: "Così non si dorme"

