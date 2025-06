Condannato ai domiciliari passeggia per la strada | arrestato

Un episodio che mette in luce l’importanza del rispetto delle regole e delle autorità. Un uomo condannato ai domiciliari, invece di restare a casa come previsto, si è lasciato tentare dalla passeggiata per strada, attirando l’attenzione dei carabinieri. La sua insubordinazione ha portato al suo immediato ritorno tra le mura domestiche, in attesa di ulteriori decisioni giudiziarie. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le prescrizioni legali per la sicurezza di tutti.

Doveva essere ai domiciliari ma a un controllo dei carabinieri risultava fuori casa. Passeggiava infatti per la strada, incurante del divieto, e per questo è stato riportato a casa, in attesa di disposizioni dell’Autorità giudiziaria. È successo qualche giorno fa a un 60enne italiano originario. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Condannato ai domiciliari passeggia per la strada: arrestato

