Condannati 10 anarchici per la guerriglia urbana a Milano del 2023 al corteo per Alfredo Cospito

Milano chiude un capitolo importante sulla lotta alla violenza urbana: dieci anarchici condannati per aver partecipato alla guerriglia durante il corteo del 2023, in sostegno ad Alfredo Cospito. Un processo che ha fatto riflettere sulla tensione tra libertĂ di manifestazione e sicurezza pubblica. Le pene variano da 1 anno e 6 mesi a oltre 4 anni, segnando una svolta nel contrasto alle azioni piĂą estreme. La sentenza getta luce sul delicato equilibrio tra diritto di protesta e ordine pubblico.

Milano, 17 giugno 2025 – Dieci condanne con pene da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 7 mesi e una assoluzione. Si è concluso così il processo di primo grado a carico di 11 imputati che appartengono all'area anarchica per la manifestazione dell'11 febbraio 2023 a sostegno di Alfredo Cospito. La pubblico ministero Francesca Crupi, titolare dell'indagine con il collega Leonardo Lesti, contestava a vario titolo le accuse di resistenza aggravata, danneggiamento e travisamento. Milano, altro attacco degli anarchici alle banche: "Intesa Sanpaolo fa affari in Russia" Le richieste della Procura . La Procura aveva chiesto, nell'ultima udienza, condanne fino a sei anni di reclusione per i giovani che l'11 febbraio 2023,  manifestando a sostegno di Alfredo Cospito detenuto in regime di 41 bis, il cosiddetto “carcere duro” hanno partecipato a quella che i due pm che hanno condotto l’inchiesta hanno definito “una vera e propria guerriglia urbana”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Condannati 10 anarchici per la guerriglia urbana a Milano del 2023 al corteo per Alfredo Cospito

In questa notizia si parla di: alfredo - milano - cospito - condannati

Scontri al corteo per Alfredo Cospito a Milano, chieste condanne fino a 6 anni per 11 anarchici - Gli scontri al corteo per Alfredo Cospito a Milano hanno portato alla richiesta di condanne fino a 6 anni per 11 anarchici accusati di resistenza, danneggiamento e travisamento.

Il sottosegretario alla Giustizia è stato condannato a 8 mesi per aver comunicato all’onorevole FdI informazioni su Alfredo Cospito Vai su Facebook

Scontri corteo per Alfredo Cospito: 10 condanne a Milano; Alfredo Cospito, 10 condanne a Milano per la manifestazione del 2023 - LaPresse; Scontri al corteo per Alfredo Cospito a Milano, condannati 10 anarchici: pene fino a 4 anni e 7 mesi.

Scontri al corteo per Alfredo Cospito a Milano, condannati 10 anarchici: pene fino a 4 anni e 7 mesi - Il processo di primo grado contro 11 anarchici sostenitori di Alfredo Cospito si è concluso con 10 condanne e un'assoluzione ... Scrive fanpage.it

Condannati 10 anarchici per la guerriglia urbana a Milano del 2023 al corteo per Alfredo Cospito - Gli scontri con le forze dell’ordine e gli assalti alle vetrine delle banche: l’11 febbraio di due anni fa, durante la manifestazione per chiedere la revoca del carcere duro all’anarchico detenuto a O ... Come scrive msn.com