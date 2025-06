Condanna definitiva per bancarotta per l’ex senatore Nespoli

Dopo 16 anni di battaglie legali, la Cassazione ha finalmente confermato la condanna definitiva a cinque anni e sei mesi per bancarotta all’ex senatore Vincenzo Nespoli. Un verdetto che chiude un lungo capitolo giudiziario, segnando una svolta importante nella sua vicenda. La decisione della Corte rappresenta un momento cruciale nel panorama politico e giudiziario italiano, dimostrando che la giustizia può fare il suo corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è concluso con una condanna definitiva a cinque anni e sei mesi per il reato di bancarotta il complesso iter giudiziario che ha visto imputato per oltre 16 anni Vincenzo Nespoli, ex senatore del Pdl dal 2008 al 2013 ed ex sindaco di Afragola. A mettere la parola fine, ieri pomeriggio, è stata la Corte di Cassazione dopo due annullamenti. La Procura ha accusato l’ex senatore (difeso dall’avvocato Vincenzo Maiello) di essere stato l’amministratore occulto di una società di vigilanza e di averne causato il dissesto, influenzando scelte gestionali che avrebbero favorito interessi politicoelettorali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Condanna definitiva per bancarotta per l’ex senatore Nespoli

In questa notizia si parla di: senatore - condanna - definitiva - bancarotta

