Concorso Pianistico Massarosa La vittoria va ad Anaïs Cassiers

Edizione spettacolare quella appena conclusa del Concorso Pianistico Internazionale Massarosa, che ha visto trionfare nella serata finale al teatro Manzoni Anaïs Cassiers, belga che vive tra Ginevra e Parigi ed è già protagonista del panorama concertistico europeo dopo aver studiato in varie parti del mondo e vinto premi e concorsi. Per una settimana, Massarosa è stata a tutti gli effetti la capitale della musica classica con talenti provenienti da tutti i continenti e una giuria composta da direttori d’orchestra, musicisti ed esperti di livello internazionale. Premio speciale al giovanissimo Antonio Pitaro, quindicenne, che ha incantato tutti e ha vinto anche la possibilità di un concerto a Lucca nella prossima stagione e il riconoscimento della Camera del Deputati come miglior italiano; il premio del pubblico invece alla giapponese Nagino Maruyama. 🔗 Leggi su Lanazione.it