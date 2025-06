Concorsi pilotati in Statale in 7 prosciolti dalla turbativa d'asta | Non ci sono elementi sufficienti

L'inchiesta "Concorsopoli" ha fatto scalpore, ma recenti sviluppi portano a un chiarimento importante: sette ricercatori e docenti della Statale di Milano sono stati prosciolti dall'accusa di turbativa d'asta, evidenziando come non ci siano ancora elementi sufficienti per condannare. Un caso che mette in luce i complessi meccanismi giudiziari e il valore dell'equità nel sistema accademico, aprendo nuove riflessioni sul tema. Continua a leggere.

Nell'ambito dell'inchiesta conosciuta come “Concorsopoli”, sette imputati - ricercatori e docenti della facoltà di Medicina dell'Università Statale di Milano - sono stati prosciolti dall'accusa di turbativa d'asta per quattro concorsi banditi presso il dipartimento di Scienze Biomediche e cliniche all'ospedale Sacco tra il 2019 e il 2021. 🔗 Leggi su Fanpage.it

