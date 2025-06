Concorsi docenti la Lega | ‘No all’azzeramento delle graduatorie’

Concorsi docenti, la Lega si schiera fermamente contro l’azzeramento delle graduatorie di merito, evidenziando un importante contrasto tra le proprie posizioni e le recenti decisioni. Con l’arrivo di nuovi bandi, il partito ribadisce l’importanza di preservare la stabilità dei precari, sostenendo che azzerare le graduatorie comprometterebbe anni di lavoro e di merito conquistato. La battaglia è aperta: cosa potrebbe riservare il futuro del settore scolastico?

La Lega si schiera contro l’azzeramento delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari con l’arrivo di nuovi bandi. Una posizione chiara, espressa dal responsabile Istruzione Mario Pittoni, che evidenzia una contraddizione con la battaglia del partito per la salvaguardia delle graduatorie esistenti, fondamentale per la stabilità del precariato. Il disaccordo della Lega sull’azzeramento delle graduatorie . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: graduatorie - lega - azzeramento - concorsi

Decreto Scuola, Pittoni (Lega): “Nei concorsi per docenti tornano le graduatorie di merito” - Il decreto scuola Pittoni della Lega riapre le graduatorie di merito nei concorsi per docenti, una misura attesa da tempo.

Docenti vincitori di concorso, graduatorie azzerate con l’arrivo del nuovo bando: la Lega non è d’accordo.

Docenti vincitori di concorso, graduatorie azzerate con l’arrivo del nuovo bando: la Lega non è d’accordo - “L’azzeramento delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari con l’arrivo del successivo, è in contraddizione con la battaglia per la salvaguardia delle graduatorie di merito che portiamo avanti d ... Si legge su tecnicadellascuola.it

DECRETO SCUOLA – PITTONI (LEGA), NEI CONCORSI PER DOCENTI TORNANO LE GRADUATORIE DI MERITO - Le graduatorie di merito offrono opportunità importanti per gli idonei Pnrr: assunzioni a tempo indeterminato in arrivo. Segnala informazionescuola.it