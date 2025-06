Concluso l' attacco dell' Iran Israele | Lanciati una ventina di missili

La tensione tra Iran e Israele si è nuovamente accesa questa mattina, con l'Iran che ha lanciato una ventina di missili balistici contro obiettivi israeliani. Secondo le prime valutazioni delle IDF, non si registrano vittime, ma un missile ha colpito un parcheggio nel cuore di Israele, sollevando preoccupazioni crescenti sulla stabilità della regione. La situazione resta critica e in evoluzione, con implicazioni che potrebbero amplificare ulteriormente il conflitto in Medio Oriente.

Da una valutazione iniziale delle Idf, le forze armate israeliane, nell'attacco di questa mattina l'Iran ha lanciato una ventina di missili balistici. A momento non risulterebbero vittime. Un missile, a quanto viene riferito, ha colpito un parcheggio nella parte centrale di Israele, causando.

