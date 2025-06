Concerto di mezza estate per la rassegna In nome della rosa

Preparati a vivere una magica serata all’aperto! Sabato 21 giugno 2025, alle 17, ai piedi della Torre di Petrella Guidi, si terrà il Concerto di mezza estate "Il nome della Rosa", parte della rassegna che celebra l’arte e la musica. Un evento unico con le straordinarie voci dei soprani Paola Cigna e Anna Flores, accompagnate da melodie indimenticabili di Shostakovich, Mancini e Lehár. Non perdere questa emozionante esperienza sotto il cielo estivo, dove la musica diventa poesia.

21 Giugno 2025, ore 20.30 Chiostro del Complesso Santa Chiara (Via De' Correggi) ? Ingresso libero e gratuito FANTASIE DI MEZZA ESTATE Ayala Goren Rolya (sax baritono) Nicolò Vivi (chitarra) Musiche di Piazzolla, Bach, Satie, Hovhaness, Mille Vai su Facebook

