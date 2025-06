Concerti in Villa 2025 | al via l’edizione dei ‘Dialoghi in Musica’

Torna uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate: Concerti in Villa 2025 apre la sua XV edizione con un concerto che promette emozione, bellezza e profondità. La storica rassegna musicale all’aperto — sostenuta dall’Amministrazione Comunale di SeriateAssessorato alla Cultura — si prepara a inaugurare una nuova stagione di ascolto e scoperta. Quest’anno la manifestazione si presenta con una significativa novità: il passaggio di testimone nella direzione artistica. Dopo quattordici edizioni curate dal M° Bergamelli, la guida della rassegna passa al M° Matteo Corio, che raccoglie l’eredità con entusiasmo e visione, inaugurando il nuovo ciclo dedicato al tema: ‘Dialoghi in Musica’. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

