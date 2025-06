Conceicao Juventus i bianconeri fanno sul serio! Sono pronti ad avanzare quell’offerta per assicurarsi definitivamente il giocatore I dettagli della proposta

La Juventus non perde tempo e punta deciso su Francisco Conceicao, talento emergente del Porto. I bianconeri sono pronti a presentare un’offerta concreta per assicurarsi le sue qualità e rinforzare il reparto offensivo sotto la guida di Igor Tudor. L’obiettivo è chiaro: consolidare il progetto e puntare in alto. E i dettagli della proposta potrebbero cambiare le sorti del mercato, aprendo nuove sfide per il giovane portoghese e la Vecchia Signora.

Conceicao Juventus, il Porto è pronto a ricevere una prima offerta per Chico: tutti i dettagli della prima proposta. Francisco Conceicao è uno dei giocatori su cui potrebbe poggiarsi la nuova Juve di Igor Tudor. Per convertire questo obiettivo in realtà i bianconeri avrebbero bisogno di comprare il cartellino del portoghese. In tal senso si registrano delle novità. Secondo il Corriere dello Sport, il numero 7 di proprietà della Vecchia Signora sarà soggetto di una proposta che Madama appoggerà sulle scrivanie dei dirigenti del Porto. Il primo affondo ufficiale per l’acquisto definitivo del giocatore dovrebbe assestarsi sui 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juventus, i bianconeri fanno sul serio! Sono pronti ad avanzare quell’offerta per assicurarsi definitivamente il giocatore. I dettagli della proposta

Domenica sera, lo Stadium ospiterà l'ultima partita casalinga della stagione contro l'Udinese, un match che potrebbe segnare la fine dell'avventura bianconera per alcuni calciatori.

