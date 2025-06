Conceicao Juve Balzarini annuncia | Sta bene a Torino come Kolo Muani ha fatto questa richiesta Cosa filtra sul futuro del portoghese

Conceicao, il talentuoso esterno della Juventus in prestito dal Porto, sembra aver conquistato Torino. La sua volontà di restare in bianconero, condivisa da Kolo Muani, apre scenari interessanti per il futuro della squadra. Gianni Balzarini ha espresso ottimismo sulle prospettive di Conceicao, sottolineando come il portoghese voglia continuare a vestire la maglia della Juventus. Ma cosa riserva il destino per questo promettente duo?

Conceicao Juve, Balzarini annuncia sul possibile futuro del portoghese: tutte le dichiarazioni sul bianconero. Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato di quello che può essere il futuro di Conceicao, esterno della Juve in prestito dal Porto. La volontà del portoghese è quella di restare a Torino così come quella di Kolo Muani e potrebbe essere almeno un’altra stagione in bianconero. PAROLE – «Conceicao sta molto bene a Torino anche lui vorrebbe rimanere. Lo considererei a tutti gli effetti un nuovi acquisto con un anno in più di esperienza». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve, Balzarini annuncia: «Sta bene a Torino, come Kolo Muani ha fatto questa richiesta». Cosa filtra sul futuro del portoghese

