Con un reddito inferiore a 12mila euro l’anno sei un working poor il 14% degli occupati in Italia Di cosa si tratta

In Italia, il fenomeno dei "working poor" sta crescendo, con il 14% degli occupati che guadagna meno di 12mila euro all’anno. Questi lavoratori, spesso impiegati in condizioni precarie, affrontano una realtà di povertà nascosta che colpisce non solo chi è disoccupato, ma anche chi, pur lavorando, fatica a sbarcare il lunario. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa drammatica tendenza e quali sfide si presentano per il nostro Paese.

La povertà in Italia cambia volto e si diversifica. L’analisi condotta da Caritas Italiana nel suo Report 2025 segnala come questa condizione sia diventata più estesa, più radicata nel tempo e più articolata, colpendo non solo chi è privo di un impiego, ma anche persone occupate, nuclei familiari con figli e anziani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

