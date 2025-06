Con le ali che ci hai donato ti portiamo al Ghisallo | il viaggio di Laura per ricordare Andrea

donazione degli organi e sull'importanza di donare la vita. Con le ali della speranza, Laura attraversa paesaggi e emozioni, trasformando il dolore in un gesto di solidarietà che unisce comunità e cuori. Un cammino che ci invita a riflettere e a credere nel valore della vita, perché il ricordo di Andrea vive in ogni pedalata e in ogni gesto di generosità.

Una storia di dolore che si trasforma in speranza, di tragedia che diventa messaggio di vita. Laura Carota, consigliera del gruppo Aido Civitanova-Montecosaro e compagna di Andrea Micucci, ha intrapreso un viaggio straordinario: 560 chilometri in bicicletta per portare un messaggio potente sulla. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - "Con le ali che ci hai donato ti portiamo al Ghisallo": il viaggio di Laura per ricordare Andrea

In questa notizia si parla di: viaggio - laura - andrea - donato

Viaggio di luce e sospensione con "Sotto le Dita-Barocco all'Arpa": suona Laura Vitale - Un viaggio di luce e sospensione, dove le note barocche si intrecciano sotto le dita abili di Laura Vitale all’arpa.

Pubblichiamo la lettera indirizzata al Direttore Luciano Fontana della lettrice Matilde Daverio, madre di quattro figli, che racconta la sua disavventura su un viaggio in treno da Roma a Milano. Ore 15.00 di venerdì 12 giugno 2025. Salgo sul treno Italo 9940 a R Vai su Facebook

Con le ali che ci hai donato ti portiamo al Ghisallo: il viaggio di Laura per ricordare Andrea; Oltre 500 chilometri in bici per ricordare il compagno di vita e donatore Andrea Micucci: il viaggio di Laura farà tappa anche nel forlivese; Oltre 500 chilometri in bici per ricordare il compagno di vita e donatore Andrea Micucci: il viaggio di Laura farà tappa anche nel cesenate.

"Con le ali che ci hai donato ti portiamo al Ghisallo": il viaggio di Laura per ricordare Andrea - Aido Provinciale Lecco supporta l'iniziativa della donna: percorrere 560 chilometri in bicicletta da Civitanova al santuario per diffondere la cultura della donazione degli organi ... leccotoday.it scrive

Oltre 500 chilometri in bici per ricordare il compagno di vita e donatore Andrea Micucci: il viaggio di Laura farà tappa anche nel cesenate - Rubicone, i cittadini portatori di trapianto e i familiari di diversi donatori, di organi e di vita ... Da cesenatoday.it