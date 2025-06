Con l' auto sulle scalinata di Trinità dei Monti Ennesimo episodio

Un'auto sulle scalinata di Trinità dei Monti: ancora una volta protagonista un anziano di 81 anni al volante, risultato negativo all'etilometro. Un episodio che si ripete nel 2022, con due fatti simili a pochi giorni di distanza. Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione della mobilità degli anziani in aree iconiche come questa. È urgente riflettere su soluzioni efficaci per prevenire rischi e garantire la tutela di tutti.

Perde l’orientamento e finisce con l’auto sulla scalinata - A Montemurlo, il 20 maggio 2025, un anziano di 86 anni ha accidentalmente perso l’orientamento e ha portato la sua auto sulla scalinata in pietra serena di piazza della Repubblica.

Roma nella memoria, in una foto del 1903. tra lo stupore della gente, un Ragazzo scendeva in Bicicletta, un tratto della Scalinata della Chiesa di di Trinità dei Monti Vai su Facebook

