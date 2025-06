Con l’auto sulle scale di Trinità dei Monti | le foto

Un episodio insolito e sorprendente si è verificato questa mattina a Trinità dei Monti, uno dei luoghi più iconici di Roma. Un anziano alla guida di un’auto ha deciso di scendere lungo le scale della celebre piazza, creando sconcerto tra i passanti. Fortunatamente, nessuno si è fatto male e le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione. La vicenda ha suscitato numerose domande sulla sicurezza e il rispetto delle regole in angoli così suggestivi della città.

A bordo della sua auto è sceso lungo un tratto della scalinata di Trinità dei Monti, uno dei luoghi simbolo della Capitale. Al volante della vettura c’era un anziano che stamani intorno alle 4,30 è stato soccorso dalla Polizia Locale. L’uomo non ha riportato ferite, e l’auto è stata rimossa dai Vigili del Fuoco giunti sul posto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Con l’auto sulle scale di Trinità dei Monti: le foto

In questa notizia si parla di: auto - trinità - monti - scale

Roma, auto finisce su scalinata di Trinità dei Monti: soccorso 81enne al volante - Una scena incredibile quella avvenuta questa mattina a Roma, quando un'auto si è schiantata sulla famosa scalinata di Trinità dei Monti.

Ai lati ci sarebbero le scale mobili. Ci sarebbero… Vai su Facebook

Automobilista finisce sulla scalinata di Trinità dei Monti; Scende con l’auto la scalinata di Trinità dei Monti in piazza di Spagna a Roma, intervento per salvare il monumento; In auto su scalinata Trinità dei Monti, soccorso anziano.