Con la complicità di un costume da bagno e un pull leggero questo grande classico dell’estate cambia allure

più originale e sofisticato. Sperimentare con abbinamenti e accessori permette di trasformare anche il capo più semplice in un look unico e accattivante, perfetto per affrontare le calde giornate estive con stile e personalità.

Quando il caldo inizia a farsi sentire non c'è niente di meglio che indossare un mini abito bianco di cotone. Fresco e luminoso, perfetto per affrontare le temperature più alte con stile. A volte però puntare sempre sullo stesso item può diventare un po' ripetitivo o banale. Per sfuggire questo pericolo occorre puntare sullo styling e, in particolare, sul layering, ovvero l'arte di creare strati per movimentare l'outfit e ottenere qualcosa di completamente diverso. Un'arte che all'apparenza può sembrare molto complicata ma che può essere facilmente imparata con un po' di pratica e con qualche accorgimento.