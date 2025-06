Con i surgelati si spreca meno cibo Ecco come conservare e gestire cibo e freddo a casa

Sprecare meno cibo è possibile e conveniente, soprattutto grazie ai surgelati! Con una corretta conservazione e gestione, possiamo ridurre gli sprechi e risparmiare, contribuendo anche alla tutela dell’ambiente. Sapere come conservare e utilizzare al meglio i prodotti surgelati ci permette di mantenere freschezza e qualità, evitando inutili scarti. Scopriamo insieme i trucchi per gestire cibo e freddo a casa e fare la differenza ogni giorno.

Ognuno di noi spreca "solo" 14,9 grammi di cibo surgelato (2,2%) a settimana, contro i 667 di ingredienti freschi che finiscono nella pattumiera (+17,9% rispetto al 2024). Ecco come gestire cibo e freddo in casa.

