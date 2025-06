Con Damage Céline Song porta la sua sensibilità in un’arena inaspettata | gli eSports

Celine Song porta la sua sensibilità unica nel mondo degli eSports con "Damage", una serie ambientata in un universo di competizione feroce e adrenalina. Conosciuta per il suo talento nel narrare storie intime e sfumate, Song si cimenta ora in un contesto inaspettato, dimostrando che anche tra i videogame si può trovare spazio per emozioni profonde e racconto autentico. Preparatevi a scoprire un nuovo volto della regia umana e coinvolgente.

Céline Song sta preparando Damage una serie ambientata in un mondo, quello degli eSports, dove la competizione è all'ultimo sangue. Curioso, visto quanto Song sia sinonimo di una regia capace di raccontare storie intime e sfumate grazie al suo tocco sensibile. Conosciuta al grande pubblico per il delizioso e toccante Past Lives (da recuperare immediatamente su Sky, NowTv o Prime) che, oltre al successo di critica le ha portato anche due nomination agli Oscar (Miglior Film e Migliore Sceneggiatura Originale), e in uscita con Materialists, rom-com targata A24 con Dakota Johnson e Pedro Pascal (in arrivo in Italia il 5 Settembre, distribuita da Eagle Pictures), la regista canadese, di origini coreane, si è tuffata nello sviluppo di una serie nuova di zecca, targata HBO, il cui titolo è tutto un programma.

