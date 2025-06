Comune di Genova perquisizioni negli uffici del Matitone Indagati l’ex assessore Gambino e il comandante della polizia locale Giurato

Le autorità di Genova stanno conducendo perquisizioni negli uffici del Matitone, coinvolgendo l’ex assessore Gambino e il comandante della polizia locale Giurato, nell’ambito di indagini sulla corruzione e altri reati. Queste operazioni, delegate dalla Procura, rivelano un nuovo capitolo di tensione e mistero nel cuore della città, lasciando aperta la porta a sviluppi che potrebbero scuotere il panorama politico e amministrativo locale.

Si tratta di perquisizioni delegate dalla Procura di Genova nell’ambito di due distinte indagini, la prima per corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio e la seconda per falso ideologico. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Comune di Genova, perquisizioni negli uffici del Matitone. Indagati l’ex assessore Gambino e il comandante della polizia locale Giurato

“L’ex assessore di FdI ordinò al capo dei vigili un dossier per screditare Salis”: perquisizioni in Comune a Genova - In un clima di tensione politica, emerge un tentativo orchestrato di screditare Silvia Salis, candidata sindaca del centrosinistra a Genova.

