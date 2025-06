Comune debutta il nuovo sito | Strumento moderno per i cittadini

offrire ai cittadini un servizio più rapido, intuitivo e trasparente. Questa innovazione digitale rappresenta un passo avanti verso una governance più vicina alle esigenze della comunità, facilitando l’accesso alle informazioni e ai servizi pubblici. Grazie a questa piattaforma moderna, il Comune di Fabriano intende rafforzare il rapporto con i cittadini, promuovendo una città sempre più smart e inclusiva.

Ha appena fatto il suo debutto il nuovo sito istituzionale del Comune di Fabriano, realizzato secondo le indicazioni dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), nell’ambito del progetto Pnrr Misura 1.4.1. La nuova piattaforma digitale garantisce una maggiore accessibilità, una navigazione semplificata da qualsiasi dispositivo – con particolare attenzione all’uso da smartphone – e una struttura dei contenuti completamente riorganizzata per facilitare l’orientamento e l’accesso ai servizi da parte dei cittadini. Il sito si articola secondo un’architettura informativa chiara e intuitiva, con un menu principale strutturato su cinque aree chiave: Amministrazione, Novità, Servizi, Vivere il Comune e Area Personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Comune, debutta il nuovo sito: "Strumento moderno per i cittadini"

