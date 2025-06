Comprano alcolici per dei minorenni durante il festival | stangati

Al Albere Music Festival del 12 giugno, alcuni hanno tentato di aggirare le regole acquistando alcol per minorenni, ma sono stati scoperti e sanzionati dalla polizia. La loro scelta rischiosa si è rivelata più costosa del previsto, ricordando quanto sia importante rispettare le normative per tutela dei giovani e della comunità . Un episodio che evidenzia come le scorciatoie possano portare a conseguenze ben più gravi di quanto si immagini...

Hanno acquistato alcol per dei minorenni, ma ciò è costato loro più di quanto pensassero, soprattutto quando sono stati beccati dalla polizia: è successo durante l'evento Albere Music Festival dello scorso 12 giugno. Come noto, è vietato somministrare alcol ai minori. Alcuni cercano di ovviare.

