Comportamento antisportivo | Maccarani squalificata per 3 mesi

L'ex direttore tecnico delle Farfalle, in seguito a un patteggiamento, è stata sospesa dalla giustizia sportiva della Federginnastica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Comportamento antisportivo: Maccarani squalificata per 3 mesi

In questa notizia si parla di: comportamento - antisportivo - maccarani - squalificata

Ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani squalificata per 3 mesi per comportamento antisportivo - Emanuela Maccarani, figura iconica della ginnastica ritmica italiana, si trova al centro di una recente controversia che ha scosso il mondo dello sport.

Emanuela Maccarani squalificata per tre mesi dalla Federginnastica; Ritmica, comportamento antisportivo: tre mesi di stop per la Maccarani; Ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani è stata squalificata per tre mesi.

Comportamento antisportivo: Maccarani squalificata per 3 mesi - L'ex direttore tecnico delle Farfalle, in seguito a un patteggiamento, è stata sospesa dalla giustizia sportiva della Federginnastica ... Secondo gazzetta.it

Maccarani pattegia tre mesi di squalifica per comportamento antisportivo - L'ex allenatrice e dt della ginnastica ritmica azzurra Emanuela Maccarani ha patteggiato tre mesi di squalifica per comportamento anti- Lo riporta msn.com