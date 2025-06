Complicazioni all’occhio dopo un trauma L’Asl ora gli paga i danni

Due anni fa, un incidente ha provocato un trauma oculare che ha segnato la vita di un uomo di mezza età a Empoli. Nonostante i tentativi di cura, la condizione si è aggravata, portandolo a chiedere giustizia e tutela. Ora, l’ASL ha deciso di coprire i danni subiti, riconoscendo le complicazioni generate dall’incidente. La sua storia solleva importanti riflessioni su responsabilità e assistenza medica post-trauma.

Empoli (Firenze), 17 giugno 2025 – Due anni fa un trauma procuratosi in modo accidentale nel quale è rimasto coinvolto anche un occhio. Nel corso degli accertamenti, però, qualcosa deve essere sfuggito, perché il paziente in questione a distanza di un anno non solo non ha riscontrato miglioramenti, bensì ha visto peggiorare in modo significativo la propria condizione di salute. A questo punto l’uomo, una persona di mezza età, a maggio 2024 ha deciso di richiedere il risarcimento per i danni subiti. L’iter si è messo in moto. Espletata la necessaria istruttoria poche settimane fa è arrivato il ’verdetto’ e la Asl lo risarcirà. 🔗 Leggi su Lanazione.it