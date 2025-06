Como ufficiale l’arrivo di Baturina

Il mercato del Como si infiamma con l’arrivo di Martin Baturina, talento croato classe 2003 proveniente dalla Dinamo Zagabria. Con questa operazione, i lariani rafforzano il loro progetto ambizioso di raggiungere l’Europa, passo fondamentale per il club. La firma preliminare sancisce un nuovo capitolo nella crescita della squadra, pronta a sorprendere e a conquistare nuovi traguardi. La speranza è che questo innesto possa fare la differenza nel cammino verso il successo.

